На заполненном лишь на 2/3 "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов принимал обидчика киевских динамовцев – "Брюгге", и к 39-й минуте проигрывал 0:2 – дублем отметился экс-игрок луганской "Зари" Эммануэль Бонавентура.

Однако во второй половине встречи "королевскому клубу" благодаря голам капитана команды Серхио Рамоса (55-я минута) и Каземиро (85) удалось уйти от поражения – 2:2.

Фото: EPA/UPG Серхио Рамос и Каземиро

Тем не менее, этой ничьей "Реал" поставил себя в трудное стратегическое положение по выходу из группы – "бланкос" расположились в турнирной таблице на последнем месте, имея в активе всего 1 очко.

С учетом выездной победы "Пари Сен-Жермен" над "Галатасараеи" (1:0), похоже борьба развернется только за второе место в группе.

Обзор матча "Реал" - "Брюгге" - на сайте официального вещателя турнира.