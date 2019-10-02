Во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов финалист последнего розыгрыша турнира – "Тоттенхэм" в Лондоне принимал "Баварию".

Матч завершился сокрушительным поражением "шпор" 2:7.

По началу ничто не предвещало трагедии для подопечных Моурисио Почеттино. На 12-й минуте корейский легионер хозяев Сон Хын Мин открыл счет в поединке 1:0.

На что футболисты "Баварии" ответили четырьмя голами 1:4.

Гол Харри Кейна, забитого игроком сборной Англии с пенальти на 61-й минуте, на время реанимировал интригу.

Но "лихие" восьмидесятые минуты оказались катастрофичными для "Тоттенхэма" - Серж Гнабри (83, 87) и Роберт Левандовски (85) забили еще 3 гола в ворота Уго Льориса – 2:7.

Унизительное поражение англичан.

В составе мюнхенцев покером отметился экс-игрок лондонского "Арсенала" Гнабри, дубль записал на свой счет Левандовски.

Обзор поединка - на сайте официального вещателя Лиги Чемпионов.