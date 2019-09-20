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УЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге Чемпионов

Эрлинг Холанд отметился хет-триком в матче против "Генка.

УЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге Чемпионов
Эрлинг Холанд
Фото: ФК "Зальцбург"

Лучшим игроком первого тура Лиги Чемпионов стал игрок "Зальцбурга" Эрлинг Холанд, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что победителя номинации определили путем голосования болельщиков на сайте организации.

Напомним, что Холанд стал автором хет-трика в ворота "Генка", а австрийская команда одержала убедительную победу 6:2.

Добавим, что в число номинантов также входили голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген, вингер "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии и нападающийо "Динамо" (Загреб) Мислав Оршич.

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