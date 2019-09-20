"Реал" заплатит Зидану рекордную сумму неустойки в случае его увольнения, - СМИ

Зинедину есть над чем задуматься

В нынешнем сезоне "Реал" неожиданно стартовал посредственно – в четырех матчах Примеры "бланкос" уже потеряли 4 очка в поединках с середняками – ничьи с "Вальядолидом" (1:1) и "Вильярреалом" (2:2).

В стартовавшем групповом турнире Лиги Чемпионов подопечные Зинедина Зидана и вовсе оконфузились в Париже, пропустив от "Пари Сен-Жермен" 3 безответных мяча.

Болельщиками "Реала" не забыто и историческое поражение от земляков из "Атлетико" в товарищеском поединке накануне сезона (3:7).

Кресло под Зиданом закачалось.

По информации Sport.es, в случае увольнения французского специалиста клуб с "Сантьяго Бернабеу" должен будет ему выплатить неустойку, в размере 80 млн евро брутто.

При этом часть суммы, а именно 39 млн, составит вся положенная зарплата Зидана (13 млн в год по контракту, рассчитанному еще на 3 года), а оставшуюся сумму составят испанские налоги.

Ранее Жозе Моуриньо заявлял, что готов вновь возглавить "Реал".