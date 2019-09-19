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На чемпионате мира по борьбе Украина завоевала третью медаль

"Серебро" завоевала Ирина Коляденко.

На чемпионате мира по борьбе Украина завоевала третью медаль
Фото: скриншот

Украинка Ирина Коляденко на чемпионате мира по борьбе, который проходит в казахстанском Нур-Султане, завоевала серебряную медаль в весовой категории до 65 кг среди женщин.

В финале Коляденко уступила россиянке Инне Тражуковой с разгромным счетом 0:13.

Отметим, что в полуфинале украинка отдала много сил, но все же выиграла напряженную схватку у Форрест Молинари из США (5:5, по доп. критерию).

В весовой категории до 59 кг в схватке за "бронзу" Ангелина Лысак проиграла Баатаржавин Шоовдор из Монголии (0:8) и осталась без медали.

Медаль Коляденко стала третьей для украинской сборной на ЧМ-2019.

Напомним, Жан Беленюк выиграл "золото" ЧМ по греко-римской борьбе, а Алина Бережная завоевала серебряную медаль по вольной борьбе, проиграв финал россиянке Наталье Воробьевой.

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