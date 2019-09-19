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Игрок "Баварии" побил клубный рекорд в Лиге Чемпионов

Томас Мюллер сыграл 106-й матч в футболке "Баварии" в ЛЧ.

На 83-й минуте стартового матча группового раунда Лиги Чемпионов между "Баварией" и белградской "Црвеной Звездой" (3:0) был установлен новый клубный рекорд мюнхенского клуба.

Рекордсмен празднует собственный гол
Фото: EPA/UPG
Рекордсмен празднует собственный гол

Вместо Филиппе Коутиньо на поле вышел Томас Мюллер, для которого этот матч стал 106-м за Die Roten в ЛЧ. Форвард обогнал по этому показателю Филиппа Лама.

Добавим, что именно Томас в матче с сербской командой довел счет до крупного, забив на 90+1 минуте третий гол в ворота Милана Боряна.

Топ-5 игроков "Баварии" с наибольшим количеством матчей в ЛЧ:

  1. Томас Мюллер — 106
  2. Филлип Лам — 105
  3. Оливер Кан — 103
  4. Бастиан Швайнштайгер — 89
  5. Франк Рибери — 87

Из этого списка лишь Мюллер до сих пор выступает за мюнхенцев.

Заметим, что всего за "баварцев" 30-летний Томас провел 492 матча и теперь он занимает 10-е место с этим показателем. Лидер по этому показателю - Зепп Майер, который выступал в период с 1962-го по 1979-й годы, остановился в одном матче от юбилейного 700-го выступления.

Обзор матча "Бавария" - "Црвена Звезда" - на сайте официального вещателя Лиги.

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