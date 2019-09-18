Свитолина и Ястремская заявились на Кубок Кремля

При этом Свитолина возглавила заявочный список турнира. Также в топ-5 посева вошли Симона Халеп, Петра Квитова, Кики Бертенс и Йоханна Конта.
#Moscow Entry List pic.twitter.com/dylWlNzS8O— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 18 сентября 2019 г.
Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей победительнице, россиянке Светлане Кузнецовой.
Даяна участвовала в "Кубке Кремля" один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира.
Отметим, что Свитолина, несмотря на то, что является третьей ракеткой мира, еще не классифицировалась на Итоговый турнир WTA, который стартует в Шеньчжене 28 октября.
Напомним, Элина является действующей победительницей Итогового турнира WTA.