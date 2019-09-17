Украинка Бережная поспорит с россиянкой за "золото" чемпионата мира по борьбе

Алине Бережной осталось сделать лишь один шаг.

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по борьбе.

Уроженка Донбасса борчиха Алина Бережная вышла в финал в весовой категории до 72 кг.

В полуфинале наша спортсменка "в одни ворота" вынесла представительницу Китая Па Лиха 7:0.

На стадии 1/4 финала Алина также всухую победила американку Викторию Кристин Фрэнсис 4:0.

В схватке за "золото" Алина сойдется с олимпийской чемпионкой, россиянкой Натальей Воробьевой.

Финал состоится завтра.

Напомним, в апреле Бережная стала чемпионкой Европы.