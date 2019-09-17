Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
ГлавнаяСпорт

Игроки "Валенсии" выразили протест руководству клуба бойкотом пресс-конференции перед матчем с "Челси" в ЛЧ

Альберт Селадес пребывал в одиночестве.

Сегодня стартует групповой этап Лиги Чемпионов.

В частности, в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" будет принимать "Валенсию".

Традиционно перед матчем команды провели пресс-конференции, однако футболисты "Валенсии" ее бойкотировали.

Новый главный тренер Альберт Селадес отвечал на вопросы присутствующих в одиночку, а такое поведение игроков "летучих мышей" связывают с неожиданной отставкой прежнего наставника Марселино.

Сам Селадес заявил, что с мотивацией игроков команды всё в порядке, несмотря на неоднозначные настроения внутри самого коллектива, приводит слова Альберта Sky Sports.

Издание также отмечает, что УЕФА может наказать клуб за поступок футболистов.

Добавим, что стартовый свисток турецкого арбитра Джюнейта Чакыра прозвучит в 22:00.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также