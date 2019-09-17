Игроки "Валенсии" выразили протест руководству клуба бойкотом пресс-конференции перед матчем с "Челси" в ЛЧ

Сегодня стартует групповой этап Лиги Чемпионов.

В частности, в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" будет принимать "Валенсию".

Традиционно перед матчем команды провели пресс-конференции, однако футболисты "Валенсии" ее бойкотировали.

Новый главный тренер Альберт Селадес отвечал на вопросы присутствующих в одиночку, а такое поведение игроков "летучих мышей" связывают с неожиданной отставкой прежнего наставника Марселино.

Сам Селадес заявил, что с мотивацией игроков команды всё в порядке, несмотря на неоднозначные настроения внутри самого коллектива, приводит слова Альберта Sky Sports.

Издание также отмечает, что УЕФА может наказать клуб за поступок футболистов.

Добавим, что стартовый свисток турецкого арбитра Джюнейта Чакыра прозвучит в 22:00.