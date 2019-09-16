Таксист в Монце не узнал в клиенте победителя Гран-При Формулы-1 Леклера

Как и можно было ожидать, после двух подряд побед в Формуле-1 Шарлю Леклеру сейчас уделяют в Италии очень большое внимание.

На днях молодой гонщик Ferrari был приглашен на государственный информационный телеканал TG1 и рассказал о радостных переживаниях, которые испытал после триумфа в Монце.

"Я уже осуществил три мечты: я выступаю в Формуле 1, я – гонщик Ferrari и уже выиграл два Гран-При, причем один из них в Монце. Безусловно, теперь мне хочется стать чемпионом мира", - цитирует Шарля f1news.ru.

"В прошлое воскресенье я уезжал с автодрома на такси, но, когда садился в машину, водитель меня не узнал. Он спросил, видел ли я Гран-При. Я сказал, что видел, и что гонка прошла отлично.

"А этот молодой парень действительно силен!" – сказал он, и мне было приятно. В конце поездки я все-таки представился, и это было очень весело!", - поделился впечатлением молодой монегаск.