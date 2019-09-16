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Зинченко впервые в карьере проиграл матч Английской Премьер-Лиги

"Манчестер Сити" был бит в Норвиче.

Александр Зинченко
Фото: EPA/UPG
Александр Зинченко
В матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги действующий чемпион Англии - "Манченстер Сити" сенсационно проиграл в Норвиче одноименному клубу 3:2.

Левый защитник горожан Александр Зинченко отыграл "от звонка до звонка".

Примечательно, что за все время, когда Зинченко выходил на поле в составе "горожан", команда с "Этихад" не проигрывала в АПЛ, однако поражение от "Норвича" стало первым для украинца в чемпионате Англии.

Добавим, что благодаря осечке МС в Норвиче и своей победе над "Ньюкаслом" (3:1), "Ливерпуль" до 5 очков увеличил свой отрыв от подопечных Хосепа Гвардиолы.

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