Зинченко впервые в карьере проиграл матч Английской Премьер-Лиги

Фото: EPA/UPG Александр Зинченко

В матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги действующий чемпион Англии - "Манченстер Сити" сенсационно проиграл в Норвиче одноименному клубу 3:2.

Левый защитник горожан Александр Зинченко отыграл "от звонка до звонка".

Примечательно, что за все время, когда Зинченко выходил на поле в составе "горожан", команда с "Этихад" не проигрывала в АПЛ, однако поражение от "Норвича" стало первым для украинца в чемпионате Англии.

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Norwich are the first team to beat Oleksandr Zinchenko in the Premier League. 😑 pic.twitter.com/GNrh4uWFNz — Squawka Football (@Squawka) 14 сентября 2019 г.

Добавим, что благодаря осечке МС в Норвиче и своей победе над "Ньюкаслом" (3:1), "Ливерпуль" до 5 очков увеличил свой отрыв от подопечных Хосепа Гвардиолы.