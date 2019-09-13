Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяСпорт

Команда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных сил

Двигатель Renault пробил отметку в 1000 лошадиных сил.

Команда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных сил

Мотор "Рено" первым среди современных команд Формулы-1 пробил отметку в 1000 лошадиных сил.

Это подтвердил руководитель формульной команды "Рено" Сирил Абитебул.

"У нас мощный двигатель, и мы в этом не сомневаемся. Еще несколько этапов назад мы превзошли отметку в 1000 л.с.

Правда, мы не всегда можем использовать полную мощность, так как есть вопросы с надежностью", - цитирует шефа команды f1-world.ru.

С учетом того, что в Формуле-1 используются 6-цилиндровые двигатели с объем, который не должен превышать 1,6 литра, можно констатировать, что мотористам французского автоконцерна удалось в 1 литр мотора "загнать" 625 лошадиных сил, что является рекордным показателем в истории автоспорта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также