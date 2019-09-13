Гол украинского легионера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" в 4-м туре Английской Премьер-Лиги (2:0) был признан болельщиками "хаммерс" лучшим голом в августе.
Вингер удачно принял мяч в штрафной, мгновенно принял решение и расстрелял голкипера соперников.
В турнирной таблице "молотки" с 7-ю очками занимают такое же место, опережая на 2 очка "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" и "Челси".
The story. The goal. The celebration.— West Ham United (@WestHam) 12 сентября 2019 г.
There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf