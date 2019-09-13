Украинец быстро застолбил за собой место в основе после тяжелой травмы.

Гол украинского легионера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" в 4-м туре Английской Премьер-Лиги (2:0) был признан болельщиками "хаммерс" лучшим голом в августе.

Вингер удачно принял мяч в штрафной, мгновенно принял решение и расстрелял голкипера соперников.

В турнирной таблице "молотки" с 7-ю очками занимают такое же место, опережая на 2 очка "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" и "Челси".