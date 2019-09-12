Ломаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутер

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) больше не выйти в ринг до конца 2019 году, утверждает его промоутер Боб Арум.

"Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми – Лопес, если не поступит предложение о большом поединке в этом году. Так что он готов ждать победителя этого боя, - цитирует Арума Boxing Scene.

Добавим, что Ломаченко уже четвертый раз в профессиональной карьере может провести всего два поединка за год.

Напомним, бой за единственный недостающий в коллекции Ломаченко пояс – IBF между "держателем" пояса Ричардом Коми и Теофимо Лопесом состоится 14 декабря.

Таким образом, Ломаченко вероятней всего проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в марте-апреле 2020 года. Следовательно, простой украинца может составить более полугода.