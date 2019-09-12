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Ломаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутер

Только большое предложение может изменить решение украинца.

Ломаченко "завязал" с боксом в этом году, - промоутер
Василий Ломаченко и Боб Арум
Фото: Boxing Sсene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) больше не выйти в ринг до конца 2019 году, утверждает его промоутер Боб Арум.

"Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми – Лопес, если не поступит предложение о большом поединке в этом году. Так что он готов ждать победителя этого боя, - цитирует Арума Boxing Scene.

Добавим, что Ломаченко уже четвертый раз в профессиональной карьере может провести всего два поединка за год.

Напомним, бой за единственный недостающий в коллекции Ломаченко пояс – IBF между "держателем" пояса Ричардом Коми и Теофимо Лопесом состоится 14 декабря.

Таким образом, Ломаченко вероятней всего проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в марте-апреле 2020 года. Следовательно, простой украинца может составить более полугода.

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