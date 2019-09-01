Для звания абсолютного чемпиона осталось выиграть еще один пояс по версии IBF.

Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Украинский боксер Василий Ломаченко 1 сентября победил в Лондоне британца Люка Кэмпбелла и к своим двум титулам WBA (Super) и WBO добавил еще и вакантный WBC.

Как сообщает "СпортАрена", украинский чемпион победил единогласным решением судей (119:109, 119:108, 118:109).

Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

На протяжении всего поединка Ломаченко контролировал ситуацию и здорово проявил себя в защите, не позволяя Кэмпбеллу точно попасть по нему.

В пятом раунде Ломаченко прижал британца к канатам, но гонг спас того от возможного нокдауна. В середине седьмого Кэмпбелл несколько раз точно пробил с левой, но уже к концу раунда Ломаченко вновь перехватил инициативу.

В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но за счет клинчей британцу удалось продолжить бой. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону.

Таким образом, Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям - WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF, которым сейчас владеет Ричард Комми из Ганы.