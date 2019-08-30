УЕФА определил лучшего игрока Лиги Европы-2019/19

В трио претендентов также были включены экс-одноклубник бельгийца по "Челси" Оливье Жиру и экс-нападающий "Айнтрахта", а ныне одноклубник Эдена Лука Йович.
#UEFAawards— L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) 30 августа 2019 г.
👏 Joueur de la saison 2018/19 👏
1🏆 @hazardeden10 (Chelsea, désormais au Real Madrid) – 340 points
2 Olivier Giroud (Chelsea) – 119 points
3 Luka Jović (Eintracht, désormais au Real Madrid) – 94 points#UELdraw #TirageUEL pic.twitter.com/mNk9BF5mNO
В состав жюри входили тренеры 48 клубов группового этапа прошлого сезона ЛЕ, а также 55 журналистов, отобранных группой European Sports Media (ESM), по одному от каждой ассоциации-члена УЕФА.
Члены жюри выбрали своих трех лучших игроков, первый из которых получал 5 баллов, второй – 3 и третий - 1. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков из своих команд.
В число номинантов также входили:
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 65 баллов
- Александр Ляказетт (Арсенал) - 19
- Н'Голо Канте (Челси) - 16
- Жоао Феликс (Бенфика/Атлетико) - 12
- Виллиан (Челси) - 11
- Педро Родригес (Челси) - 9
- Себастьян Халлер (Айнтрахт/Вест Хэм) - 9