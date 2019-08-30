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УЕФА определил лучшего игрока Лиги Европы-2019/19

Эден Азар выиграл индивидуальную награду.

Эден Азар
Фото: twitter.com/SquawkaNews
Эден Азар
Экс-полузащитник "Челси", ныне выступающий за "Реал" Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2018/19, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В трио претендентов также были включены экс-одноклубник бельгийца по "Челси" Оливье Жиру и экс-нападающий "Айнтрахта", а ныне одноклубник Эдена Лука Йович.

В состав жюри входили тренеры 48 клубов группового этапа прошлого сезона ЛЕ, а также 55 журналистов, отобранных группой European Sports Media (ESM), по одному от каждой ассоциации-члена УЕФА.

Члены жюри выбрали своих трех лучших игроков, первый из которых получал 5 баллов, второй – 3 и третий - 1. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков из своих команд.

В число номинантов также входили:

  • Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 65 баллов
  • Александр Ляказетт (Арсенал) - 19
  • Н'Голо Канте (Челси) - 16
  • Жоао Феликс (Бенфика/Атлетико) - 12
  • Виллиан (Челси) - 11
  • Педро Родригес (Челси) - 9
  • Себастьян Халлер (Айнтрахт/Вест Хэм) - 9
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