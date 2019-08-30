УЕФА определил лучшего игрока Лиги Европы-2019/19

Фото: twitter.com/SquawkaNews Эден Азар

#UEFAawards



👏 Joueur de la saison 2018/19 👏



1🏆 @hazardeden10 (Chelsea, désormais au Real Madrid) – 340 points

2 Olivier Giroud (Chelsea) – 119 points

3 Luka Jović (Eintracht, désormais au Real Madrid) – 94 points#UELdraw #TirageUEL pic.twitter.com/mNk9BF5mNO — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) 30 августа 2019 г.

В состав жюри входили тренеры 48 клубов группового этапа прошлого сезона ЛЕ, а также 55 журналистов, отобранных группой European Sports Media (ESM), по одному от каждой ассоциации-члена УЕФА.

Члены жюри выбрали своих трех лучших игроков, первый из которых получал 5 баллов, второй – 3 и третий - 1. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков из своих команд.

В число номинантов также входили: