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Легенда "Манчестер Юнайтед" процитировал шекспировского "Короля Лира" на вручении награды от президента УЕФА

Эрик Кантона, как всегда, был оригинален.

Накануне в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, на которой также вручались индивидуальные награды футболистам.

В частности, легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона получил спецнаграду Президента УЕФА за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.

Эрик Кантона
Фото: EPA/UPG
Эрик Кантона
В своей речи уроженец Марселя поставил в тупик ведущего церемонии оригинальным спичем. На вопрос ведущего: "Что сейчас происходит в вашей голове?" француз ответил цитатой из пьесы "Король Лир" Уильяма Шекспира.
"Для богов мы то же, что для ребятишек мухи: нас мучить – им забава. Скоро наука не только будет замедлять старение клеток, скоро наука будет останавливать клетки, и мы станем бессмертными. Только несчастные случаи, преступления и войны будут убивать нас. Но, к сожалению, их количество только увеличится. Я люблю футбол, спасибо!", - цитирует Кантона Eurosport.

Показательна была реакция сидевших вместе Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Отметим, что Роналду остался на церемонии награждения УЕФА без наград, Месси получил приз лучшему форварду ЛЧ.

Добавим, что 53-летний "Король Эрик" провел за "Манчестер Юнайтед" 6 сезонов - в 143-х поединках он забил 64 мяча. Вместе с "красными дьяволами" Кантона завоевал 4 титула победителя Английской Премьер-Лиги, 2 Кубка и 3 Суперкубка Англии.

По окончанию футбольной карьеры Эрик начал активно сниматься в кино, а фильм с его участием "В поисках Эрика" был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Напомним, что Кантона, как и президент УЕФА Александер Чеферин вносят 1% своей годовой зарплаты в проект, соучредителем которого стал полузащитник МЮ Хуан Мата.

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