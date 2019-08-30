Накануне в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, на которой также вручались индивидуальные награды футболистам.
В частности, легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона получил спецнаграду Президента УЕФА за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.
Has anyone figured out what Eric Cantona was trying to say? 😵🥴pic.twitter.com/Vpz68rixwF— Goal (@goal) 29 августа 2019 г.
Показательна была реакция сидевших вместе Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Добавим, что 53-летний "Король Эрик" провел за "Манчестер Юнайтед" 6 сезонов - в 143-х поединках он забил 64 мяча. Вместе с "красными дьяволами" Кантона завоевал 4 титула победителя Английской Премьер-Лиги, 2 Кубка и 3 Суперкубка Англии.
По окончанию футбольной карьеры Эрик начал активно сниматься в кино, а фильм с его участием "В поисках Эрика" был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Напомним, что Кантона, как и президент УЕФА Александер Чеферин вносят 1% своей годовой зарплаты в проект, соучредителем которого стал полузащитник МЮ Хуан Мата.