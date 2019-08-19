Фото: Skysports.com

В последний день лета чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO, украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и обладатель пояса WBC, англичанин Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) проведут в Лондоне объединительный бой.

В преддверии этого события украинские парашютисты презентовали видеоролик в поддержку своего соотечественника.

Ломаченко-младший разместил видеоролик на странице в Instagram и поблагодарил спортсменов за поддержку.

Парашютисты прыгали с самолета, держа в руках фото боксера и его отца-тренера Анатолия Ломаченко.

Отметим, накануне Ломаченко и его соперник прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до поединка.

В итоге, британец оказался тяжелее украинца на 1,5 кг.

Результаты взвешивания:

Ломаченко - 62,78 кг

Кэмпбелл - 64,27 кг