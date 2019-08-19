В преддверии этого события украинские парашютисты презентовали видеоролик в поддержку своего соотечественника.
Ломаченко-младший разместил видеоролик на странице в Instagram и поблагодарил спортсменов за поддержку.
Парашютисты прыгали с самолета, держа в руках фото боксера и его отца-тренера Анатолия Ломаченко.
Отметим, накануне Ломаченко и его соперник прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до поединка.
В итоге, британец оказался тяжелее украинца на 1,5 кг.
Результаты взвешивания:
Ломаченко - 62,78 кг
Кэмпбелл - 64,27 кг