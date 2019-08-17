Самый дорогой футболист в истории "Барселоны" покинул команду

27-летний атакующий хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо в ближайшее время должен быть представлен в качестве игрока "Баварии", сообщает пресс-служба Die Roten.

Самый дорогой игрок в истории каталонского клуба проведет следующий сезон за мюнхенский клуб на правах аренды с возможным последующим правом выкупа.

"Я считаю, что не только Бавария, но и вся Бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате", - заявил главный тренер "Баварии" Нико Ковач.

Отметим, что бразилец отправился с "Барселоной" в Бильбао на стартовый матч чемпионата Испании против Атлетика (0:1), однако в заявку на матч так и не попал.

Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года. За него каталонцы заплатили "красным" 142 млн фунтов.