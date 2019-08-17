Каталонцы были биты в Стране Басков.

Фото: EPA/UPG Вот он - любимец баскской публики

В стартовом матче испанской Ла Лиги текущего сезона чемпиону страны – "Барселоне" предстоял тяжелый выезд в Бильбао к местному "Атлетико".

Без Лионеля Месси, Серхио Бускется и, ушедшего с поля еще в первом тайме из-за травмы Луиса Суареса, подопечные Эрнесо Вальверде уступили на "Сан Мамесе" 0:1.

До предпоследней минуты счет был равным. И в этот момент наставник басков Гаиска Гаритано решил выпустить на поле капитана команды Арица Адуриса, мол, двух минут 38-летнему ветерану "Атлетика" должно хватить на сотворение чего-то особенного.

И ветеран не подкачал – первым же касанием Ариц трансформировал тривиальный кросс в штрафную в великолепный гол.

"Барселона" уже со старта дарит своим конкурентам гандикап в борьбе за "золото".

Напомним, в прошлом чемпионате Адурис реализовал пенальти без единого шага разбега.