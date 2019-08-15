Фото: EPA/UPG Садио Мане с Суперкубком УЕФА

Накануне в Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" по пенальти обыграл "Челси" – 2:2 (5:4).

Отметим, что автор дубля в составе "красных" сенегалец Садио Мане был заменен на 103-й минуте.

Перед стартом серии 11-метровых произошел забавный эпизод. Мимо скамейки запасных "Ливерпуля", на которой располагался и Мане, проходил болбой и не подозревал, какой подарок его ожидает.

Садио жестом остановил юного человека и достал для него свою футболку.

В знак благодарности болбой обнял игрока.

What a fella 👏👏👏 pic.twitter.com/rGITIUtaCK — The Redmen TV (@TheRedmenTV) 14 августа 2019 г.

Отметим, что Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.