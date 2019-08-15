Отметим, что автор дубля в составе "красных" сенегалец Садио Мане был заменен на 103-й минуте.
Перед стартом серии 11-метровых произошел забавный эпизод. Мимо скамейки запасных "Ливерпуля", на которой располагался и Мане, проходил болбой и не подозревал, какой подарок его ожидает.
Садио жестом остановил юного человека и достал для него свою футболку.
В знак благодарности болбой обнял игрока.
Отметим, что Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.
What a fella 👏👏👏 pic.twitter.com/rGITIUtaCK— The Redmen TV (@TheRedmenTV) 14 августа 2019 г.