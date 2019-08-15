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Автор дубля в матче за Суперкубок УЕФА прямо во время матча подарил болбою свою футболку

Юноша был безмерно счастлив.

Садио Мане с Суперкубком УЕФА
Фото: EPA/UPG
Садио Мане с Суперкубком УЕФА
Накануне в Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" по пенальти обыграл "Челси" – 2:2 (5:4).

Отметим, что автор дубля в составе "красных" сенегалец Садио Мане был заменен на 103-й минуте.

Перед стартом серии 11-метровых произошел забавный эпизод. Мимо скамейки запасных "Ливерпуля", на которой располагался и Мане, проходил болбой и не подозревал, какой подарок его ожидает.

Садио жестом остановил юного человека и достал для него свою футболку.

В знак благодарности болбой обнял игрока.

Отметим, что Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.

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