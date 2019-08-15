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Свитолина вернулась в Топ-5 мирового рейтинга

Украинка успешно стартовала на турнире в Цинциннати.

Свитолина вернулась в Топ-5 мирового рейтинга
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) обошла в мировом рейтинге Петру Квитову и Кики Бертенс и с понедельника займет 5-е место рейтинга.

Напомним, вчера Элина успешно стартовала на турнире серии Premier 5 в Цинциннати, обыграв в двух сетах бельгийку Элизу Мартинес (№23 WTA) 6:4, 6:1.

В свою очередь, Бертенс (действующая чемпионка) и Квитова (прошлогодняя полуфиналистка) свои матчи в Цинциннати проиграли и покинули турнир, что и позволило нашей теннисистке подняться в рейтинге на 2-е позиции.

В последний раз Свитолина была в Топ-5 мирового рейтинга еще перед началом Australian Open-2019.

Добавим, что Элина также сохраняет шансы подняться на четвертое место. Для этого украинке нужен как минимум полуфинал и осечка экс-первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп.

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