Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

Накануне этой встречи футболисты "Ливерпуля" провели традиционную предигровую разминку, на которой лидер "красных" Мохамед Салах не отказался поиграть мячом с ребенком, у которого нет. Тем самым, египтянин осуществил мечту 10-летнего Али Турганбекова из Казахстана.