Накануне этой встречи футболисты "Ливерпуля" провели традиционную предигровую разминку, на которой лидер "красных" Мохамед Салах не отказался поиграть мячом с ребенком, у которого нет. Тем самым, египтянин осуществил мечту 10-летнего Али Турганбекова из Казахстана.
Напомним, что этот поединок впервые в истории будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.
The best video you will see today ❤️— Goal (@goal) 14 августа 2019 г.
Mohamed Salah playing football with the children from the @UEFA_Foundation 🙌pic.twitter.com/OLtxIwai7H