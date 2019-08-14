Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
ГлавнаяСпорт

Накануне матча за Суперкубок УЕФА Салах поиграл с ребенком, у которого нет ног

Мохамед находит время для таких благородных жестов.

Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах
Сегодня на стамбульском стадионе "Водафон Парк" пройдет поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся два английских клуба – победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль" и обладатель кубка Лиги Европы "Челси".

Накануне этой встречи футболисты "Ливерпуля" провели традиционную предигровую разминку, на которой лидер "красных" Мохамед Салах не отказался поиграть мячом с ребенком, у которого нет. Тем самым, египтянин осуществил мечту 10-летнего Али Турганбекова из Казахстана.

Напомним, что этот поединок впервые в истории будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также