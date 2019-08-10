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"Ливерпуль" установил рекорд чемпионатов Англии

Мерсисайдцы в рекордный пятый раз выиграли 10 подряд матчей в высшем дивизионе Англии.

"Ливерпуль" установил рекорд чемпионатов Англии
Ливерпуль
Фото: EPA/UPG

Накануне матчем "Ливерпуль" - "Норвич" стартовала Английская Премьер-Лига.

Мерсисайдцы на "Энфилде" уверенно добились крупной победы 4:1.

Тем самым, подопечные Юргена Клоппа установили новый рекорд в рамках высшего дивизиона Англии.

"Красные" - первый в истории Англии клуб, который уже пятый раз в рамках высшего дивизиона добился серии из 10 побед подряд в чемпионате.

Это достижение из 10 победных матчей кряду "Ливерпулю" покорилось, учитывая завершение предыдущего розыгрыша АПЛ, в котором клуб с берегов Мерси финишировал на 2-м месте.

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