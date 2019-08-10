Накануне матчем "Ливерпуль" - "Норвич" стартовала Английская Премьер-Лига.
Мерсисайдцы на "Энфилде" уверенно добились крупной победы 4:1.
Тем самым, подопечные Юргена Клоппа установили новый рекорд в рамках высшего дивизиона Англии.
"Красные" - первый в истории Англии клуб, который уже пятый раз в рамках высшего дивизиона добился серии из 10 побед подряд в чемпионате.
Это достижение из 10 победных матчей кряду "Ливерпулю" покорилось, учитывая завершение предыдущего розыгрыша АПЛ, в котором клуб с берегов Мерси финишировал на 2-м месте.