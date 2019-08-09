Клубы Английской Премьер-Лиги летом потратили на трансферы 1,5 млрд евро

При этом рекорд 2017 года побит не был.

Клубы Английской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов (около 1,5 млрд евро), сообщает championat.com, ссылаясь на Transfermarkt.

При этом трансферное окно нынешнего лета не пробило абсолютный рекорд - в 2017 году команды АПЛ в сумме потратили на новых футболистов 1,455 млрд фунтов.

Самую крупную покупку нынешним летом совершил "Манчестер Юнайтед", который купил у "Лестер Сити" защитника сборной Англии Гарри Магуайра за 78, 3 млн фунтов, что является рекордом не только для амплуа защитника, но и для футболиста, представляющего Англию.

Второе место занял "Арсенал", купивший у "Лилля" нападающего Николя Пепе (£ 72 млн). Далее идет "Манчестер Сити" - в стан "горожан" пришли полузащитник Родри из "Атлетико" (£ 63 млн) и защитник Жуан Канселу из "Ювентуса" (£ 58,5 млн).

Замкнул Топ-5 в этом списке "Тоттенхэм", который заплатил "Лиону" за полузащитника Танги Ндомбеле 54 млн фунтов.