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Ястремская покинула престижный турнир в Торонто

Вторая ракетка Украины уступила американке российского порисхождения.

Ястремская покинула престижный турнир в Торонто
Даяна Ястремская
Фото: Jimmie48 Photography

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33, WTA) потерпела поражение в третьем круге турнира серии WTA Premier 5 Rogers Cup в Торонто.

В матче 1/8 финала украинка не смогла пройти американку российского происхождения Софию Кенин, которая является 29-й ракеткой мира, уступив ей в двух сетах - 2:6, 2:6.

Ястремская впервые в карьере играла в третьем круге турниров серии Premier 5.

Кенин в следующем раунде сыграет с победительницей дуэли между еще одной украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Бенчич.

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