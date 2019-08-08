Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
ГлавнаяСпорт

Майк Тайсон поведал, как он обманывал допинг-комиссаров

Легенда бокса раскрыл один из своих секретов.

Майк Тайсон поведал, как он обманывал допинг-комиссаров
Майк Тайсон
Фото: EPA/UPG

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров. 

Он признался, что использовал для сдачи анализов не свою мочу.

"Сначала я использовал мочу своей жены, – цитирует одного из самых известных и узнаваемых боксеров в истории "Cпорт-Экспресс". – Однажды она сказала мне: "Когда результаты станут известны, они скажут тебе, что ты забеременел". Поэтому я подумал, что лучше использовать мочу своих детей. Как я ускользал от наблюдения допинг-офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому, когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались", - уточнил 53-летний Тайсон.

Напомним, допинг-тест баскетболиста показал наличие беременности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также