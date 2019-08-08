Майк Тайсон поведал, как он обманывал допинг-комиссаров

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров.

Он признался, что использовал для сдачи анализов не свою мочу.

"Сначала я использовал мочу своей жены, – цитирует одного из самых известных и узнаваемых боксеров в истории "Cпорт-Экспресс". – Однажды она сказала мне: "Когда результаты станут известны, они скажут тебе, что ты забеременел". Поэтому я подумал, что лучше использовать мочу своих детей. Как я ускользал от наблюдения допинг-офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому, когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались", - уточнил 53-летний Тайсон.

Напомним, допинг-тест баскетболиста показал наличие беременности.