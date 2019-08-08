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Сборная России по волейболу попала в расистский скандал

Тренер после победы над корейцами изобразил узкие глаза.

На помощника главного тренера женской сборной России по волейболу итальянца Серджио Бузато Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать жалобу за яркое проявление расизма, сообщает xsport.ua.

После победы россиянок в решающем матче против Южной Кореи (3:2) в квалификационном турнире к Олимпиаде-2020, итальянец стал изображать узкие глаза, смеясь над оппонентами.

Серджио Бузато
Фото: Пресс-служба соревнований
Серджио Бузато
Этот жест возмутил корейских волейболисток. Сейчас KVA намерена отправить жалобу на специалиста в Международную федерацию волейбола.

В свою очередь, Бузато заявил, что не хотел никого оскорбить своим жестом, и вообще, он просто праздновал победу.

"Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио", - цитирует итальянского специалиста издание.

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