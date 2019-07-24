Олимпиада стартует ровно через год.

Организаторы XXII летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, старт которых намечен ровно через год, представили дизайн медалей.

Фото: МОК

Примечательно, что награды были сделаны из переработанных смартфонов, ноутбуков и планшетов, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Добавим, что программа по сбору неиспользуемых электронных устройств для изготовления медалей была запущена властями Японии в 2017 году. По замыслу авторов идеи, подобная акция дала возможность каждому жителю Страны восходящего солнца не только внести вклад в защиту окружающей среды, но и приложить руку к организации Олимпийских игр.

Вес каждой медали - около 550 граммов.

Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Отметим, что на проведение Олимпиады также претендовали Мадрид и Стамбул.