Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Борис и народ
Борис и народ
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
ГлавнаяСпорт

Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе за рекордные 437,5 тыс. долларов

Модель таких кроссовок была выпущена специально к Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

Фото: sothebys.com
На состоявшемся 23 июля аукционе Sothebys в Нью-Йорке пара легендарных спортивных кроссовок Moon Shoe Waffle Racer 1972 года "ушла с молотка" за 437 500 долларов, сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Таким образом, был установлен новый мировой рекорд для пары кроссовок.

Сообщается, что всего было создано 12 подобных пар кроссовок, которые были выпущены специально к летним Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене.

Фото: sothebys.com

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также