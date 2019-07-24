Таким образом, был установлен новый мировой рекорд для пары кроссовок.
Сообщается, что всего было создано 12 подобных пар кроссовок, которые были выпущены специально к летним Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене.
Модель таких кроссовок была выпущена специально к Олимпиаде-1972 в Мюнхене.
Таким образом, был установлен новый мировой рекорд для пары кроссовок.
Сообщается, что всего было создано 12 подобных пар кроссовок, которые были выпущены специально к летним Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене.