Модель таких кроссовок была выпущена специально к Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

Фото: sothebys.com

На состоявшемся 23 июля аукционе Sothebys в Нью-Йорке пара легендарных спортивных кроссовок Moon Shoe Waffle Racer 1972 года "ушла с молотка" за 437 500 долларов, сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Таким образом, был установлен новый мировой рекорд для пары кроссовок.

Сообщается, что всего было создано 12 подобных пар кроссовок, которые были выпущены специально к летним Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене.