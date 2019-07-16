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Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду

Президент идет по пути Януковича.

Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду.

Об этом он сказал во время встречи с министром спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - цитирует президента его пресс-служба.

Бубка сказал Зеленскому, что ближайшая Олимпиада, на проведение которой можно подать заявку - это зимние игры в 2030 году или летние в 2032-м. Он добавил, что более реально провести в Украине одну из следующих юношеских Олимпиад.

Напомним, что планы провести Олимпиаду в Украине также вынашивал экс-президент Виктор Янукович. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове. 

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку.

Ближайшие Олимпийские игры состоятся в Токио (2020), Пекине (2022), Париже (2024), Милане и Кортина-д’Ампеццо (2026) и Лос Анджелесе (2028).

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