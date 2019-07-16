Фото: Макс Требухов

Возле Конституционного суда Украины утром 16 июля прошла акция протеста против возможной отмены закона "Об осуждении коммунистического и национал- социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Сегодня там рассматривают в закрытом режиме соответствующее представление 46 депутатов Веховной Рады.

Как сообщает корреспондент LB.ua, пикет организовало волонтерское движение "Вернись живым", для которого он стал первой публичной акцией.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Присутствующие вывесили на заборе Конституционного суда плакаты в советском стиле. На одном из них, например, был нарисован судья КСУ в пионерском галстуке, на другом - красные ягодицы с серпом и молотом между ними. Один транспарант гласил "Слава Конституционному Суду УССР". На нескольких написали стишки про маленького мальчика: "Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок", "Маленький мальчик играл с Конституцией, вырос судьей, а ушел в проституцию".

Во время акции на забор КСУ также повязали красные пионерские галстуки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По мнению присутствующих, отмена декоммунизации станет приговором независимой Украине.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретив их пропаганду и символику. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В рамках декоммунизации в Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы несколько тысяч памятников и памятных знаков, в том числе более 1300 - установленных в честь Ленина.