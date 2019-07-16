У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
В Украине вступил в силу закон о языке
В Украине вступил в силу закон о языке
Зеленский рассказал о своих кортежах
Зеленский рассказал о своих кортежах
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
ГлавнаяПолитика

Возле КСУ прошла акция протеста против возможной отмены декоммунизации

Забор суда украсили плакатами и пионерскими галстуками.

Фото: Макс Требухов

Возле Конституционного суда Украины утром 16 июля прошла акция протеста против возможной отмены закона "Об осуждении коммунистического и национал- социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Сегодня там рассматривают в закрытом режиме соответствующее представление 46 депутатов Веховной Рады.

Как сообщает корреспондент LB.ua, пикет организовало волонтерское движение "Вернись живым", для которого он стал первой публичной акцией.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Присутствующие вывесили на заборе Конституционного суда плакаты в советском стиле. На одном из них, например, был нарисован судья КСУ в пионерском галстуке, на другом - красные ягодицы с серпом и молотом между ними. Один транспарант гласил "Слава Конституционному Суду УССР". На нескольких написали стишки про маленького мальчика: "Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок", "Маленький мальчик играл с Конституцией, вырос судьей, а ушел в проституцию".

Во время акции на забор КСУ также повязали красные пионерские галстуки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По мнению присутствующих, отмена декоммунизации станет приговором независимой Украине.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретив их пропаганду и символику. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В рамках декоммунизации в Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы несколько тысяч памятников и памятных знаков, в том числе более 1300 - установленных в честь Ленина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также