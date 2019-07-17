СБУ засекретила дело бывшего командира ПВО "ДНР" Цемаха

Служба безопасности Украины засекретила уголовное производство в отношении бывшего командира противовоздушной обороны "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сказано в ответе СБУ на запрос агентства "Украинские новости".

Ранее из открытого доступа в Едином реестре судебных решений исчезло определение Шевченковского районного суда Киева от 28 июня 2019 года об избрании меры пресечения Цемаху.

СБУ в ответе не запрос не сообщило причины таких действий. Также спецслужба отказалась ответить на вопрос, где именно и когда был задержан Цемах, сообщено ли ему о подозрении, проведен ли медосмотр.

"Изложенные обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в уголовном производстве. В соответствии с требовании ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины и ст. 387 Уголовного кодекса Украины другие данные досудебного расследования на данное время не подлежат разглашению", - заявляет СБУ.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.