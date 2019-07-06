Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"

Арестованный в Киеве бывший начальник противовоздушной обороны в городе Снежное, вблизи которого был сбит рейс MH17, признался, что прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили малайзийский "Боинг".

На видео, которое было опубликовано несколько лет назад, обратило внимание "Настоящее время".

В интервью 2015 года Владимир Цемах пересказывает популярную одно время на российских федеральных телеканалах версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик сбил гражданский "Боинг". Эту версию давно уже опровергли международные следователи.

Но Цемах на видео сознается, что вытягивал "какого-то" пацана и "что-то" прятал.

Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук".

"Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал", - рассказал Цемах о сбитом в июле 2014 года малазийском "Боинге".

По версии международного следствия, именно из российского "Бука"и был сбит малайзийский "Боинг".

Ранее сепаратистские СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.