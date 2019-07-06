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В Днепропетровской области задержали мужчину, который изнасиловал и убил 13-летнюю девочку

Ребенка начали искать только через неделю после исчезновения: родители распивали алкогольные напитки.

В Днепропетровской области задержали мужчину, который изнасиловал и убил 13-летнюю девочку
Фото: dp.npu.gov.ua

 В Днепропетровской области в селе Миролюбовка правоохранители задержали дважды судимого 24-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней Инны Дубик. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили на сайте полиции области.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала", - говорится в сообщении.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила около двух недель назад.

Как выяснилось, девочка пошла из дома 23 июня, однако мать сообщила о ее пропаже только 29 июня. К поискам ребенка подключились местные жители и волонтеры. По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, "родители не сообщали раньше, поскольку были очень заняты распитием алкогольных напитков".

Задержанный мужчина имеет две судимости. За совершение умышленного убийства ему грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, суд приговорил 15-летнего подростка к 10 годам тюрьмы за убийство школьницы.

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