​Папа Римский: на Донбассе ведется гибридная война с печатью пропагандистской лжи и манипуляций

Папа римский Франциск в пятницу, 5 июля, принял в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", - сказал Франциск. При этом понтифик не упомянул Россию.

Папа Римскай призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

"В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - сказал он.

Франциск также призвал украинских епископов "не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы".

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу, 6 июля. Два месяца назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком "для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе".

Напомним, накануне, 4 июля, Папа Римский провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой также обсуждался вопрос Украины.

В конце беседы Папа и российский президент обменялись подаркам. Путин подарил Франциску икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом "Грех" режиссера Кончаловского о Микеланджело.

Папа Римский, в свою очередь, вручил российскому президенту памятную медаль, посвященную столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на Всемирный день мира 1 января 2019 года и "Документ о человеческом братстве", подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом Аль-Азхара.