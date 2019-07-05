Хомчак: военный-контрактник должен получать не менее 20 тыс. гривен и надбавку

"Уровень денежного обеспечения - не главный для молодежи в выборе военной профессии".

Начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что военный-контрактник должен получать не менее 20 тыс. гривен и надбавку.

Об этом он заявил в интервью "АрмияInform".

"Контрактник должен получать не менее 20 тыс. гривен. Отдельно - надбавка за выполнение боевых задач в зоне ООС. Добавлю, что уровень денежного обеспечения - не главный для молодежи в выборе военной профессии. Многих отталкивают от службы проблемы отношений в воинских коллективах и неполное обеспечение социальных прав, в частности, на получение собственного жилья", - отметил Хомчак.

Отвечая на вопрос о проблемах в коллективах, он пояснил, что, если солдат со своим запросом обращается не к командиру, а к волонтерам или представителям общественных организаций, то это говорит о том, что "определенные проблемы солдата находятся вне поля зрения командиров".

"Но это не значит, что проблемы существуют во всех бригадах ВСУ", - подчеркнул Хомчак.

"Также беспокоит то, почему после вывода подразделения из района боевых действий в пункт постоянной дислокации часть военнослужащих увольняется, но впоследствии - перед отправкой бригады в район ООС - снова возвращаются на службу ... Думаем, как избежать таких увольнений", - добавил глава Генштаба.

Напомним, после повышения зарплат военнослужащим в 2018 году зарплата командира бригады составила 26 тыс. гривен (вместо - 17-18 тыс.), командира батальона - 19-23 тыс. гривен (вместо 14 тыс.), командира роты - 16 тыс. гривен (вместо 12 тыс.).

В начале мая 2019 года президент Петр Порошенко поручил министру обороны увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС на 5 тыс. грнивен. Это уже второе повышение выплат военным в этом году: с 1 апреля военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2 тыс. гривен, общая сумма - 12 тыс. гривен.