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На станции киевского метро "Лукьяновская" открыли стеклянный офис полиции

В открытом офисе также есть автоматический дефибриллятор.

На станции киевского метро "Лукьяновская" открыли стеклянный офис полиции
Фото: kyivcity.gov.ua

На станции киевского метро "Лукьяновская" открыли первый стеклянный открытый офис полиции.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен".

В презентации принял участие мэр столицы Виталий Кличко, глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко и начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию за день проходит большое количество пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", - отметил Кличко.

Отмечается, что помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис из-за утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

Фото: kyivcity.gov.ua

В открытом офисе также есть автоматический дефибриллятор для оказания помощи.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Пока проект будет работать в пилотном режиме. В ближайшие месяцы правоохранители проанализируют работу в таком формате. Если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена и пересадочных узлах", - отметил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр также напомнил, что в Киеве продолжается реализация программы "Безопасная столица", по установлению камер видеонаблюдения в городе.

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