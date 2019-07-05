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В центре Киева мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета из-за очереди в супермаркете

Стрелок сделал несколько выстрелов в воздух и убежал, пострадавших нет.

В центре Киева мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета из-за очереди в супермаркете
Архивное фото

На Бессарабской площади, в центре Киева, мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета после конфликта в супермаркете.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Около 13:00 в Шевченковский райотдел поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. Оперативный дежурный на место происшествия направил следственно-оперативную группу и сотрудников уголовного розыска. Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Он начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся", - говорится в собщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. Также на месте стрельбы найдены две гильзы.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Полтаве мужчина устроил стрельбу в центре города после конфликта в маршрутке.

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