В центре Киева мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета из-за очереди в супермаркете

На Бессарабской площади, в центре Киева, мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета после конфликта в супермаркете.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Около 13:00 в Шевченковский райотдел поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. Оперативный дежурный на место происшествия направил следственно-оперативную группу и сотрудников уголовного розыска. Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Он начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся", - говорится в собщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. Также на месте стрельбы найдены две гильзы.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, в Полтаве мужчина устроил стрельбу в центре города после конфликта в маршрутке.