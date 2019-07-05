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Кличко призвал Зеленского не повторять ошибку Януковича и не разделять полномочия мэра Киева и главы КГГА

"Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют свои программы, реализуют их"...

Кличко призвал Зеленского не повторять ошибку Януковича и не разделять полномочия мэра Киева и главы КГГА
Виталий Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко, в случае распределения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы. Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо", - заявил Кличко.

По его словам мэра Киева, "речь идет не о фамилии, а о принципах".

По его словам, если главу городской администрации будут назначать действующие власти, а избранный мэр не будет иметь реальных полномочий, то это будет иметь негативную оценку от иностранных экспертов и международных партнеров Украины.

"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно распределения полномочий мэра и главы КГГА президент Зеленский повторять не будет", - добавил мэр Киева.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

В 2003 году Конституционный суд решил, что КГГА выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. В ноябре 2010 года тогдашний президент Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года на внеочередных выборах мэра Киева победил Кличко. Президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА - это было частью знаменитых венских соглашений между Порошенко и Кличко.

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