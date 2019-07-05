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Зеленский рассказал о поездке в Канаду: 19 важных встреч и несколько мероприятий

"Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей".

Зеленский рассказал о поездке в Канаду: 19 важных встреч и несколько мероприятий
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своего официального трехдневного визита в Канаду.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", - написал президент.

Он также рассказал, о ряде достигнутых договоренностей.

"Первое: теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу сроком до одного года. Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers,

то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа - это уверенный шаг к будущему безвизовых отношений с Канадой. Третье: будем расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, а это значит, что украинские предприниматели из разных областей смогут лучше сотрудничать с Канадой. Четвертое: договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады", - отметил Зеленский.

Фото: Пресс-служба президента

Фото: Пресс-служба президента

"В конце визита удалось немного побыть человеком", - добавил Зпрезидент, очевидно, имея ввиду поездку к Ниагарскому водопаду.

Фото: Пресс-служба президента

Напомним, в ходе визита в Канаду Зеленский также встретился с представителями бизнеса и пригласил их инвестировать в Украину. Также было договорено, что в течение следующих шести лет, Канада выделит 25 млн долларов на воплощение демократических реформ в Украине

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