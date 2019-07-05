Яценюк дал совет канадцам, как подготовиться к вмешательству России в выборы

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал Россию угрозой для всего мира. Такое заявление политик сделал в интервью канадскому каналу CBC, сообщает пресс-служба партии.

"Россия, безусловно, вмешивалась в американские выборы. Россия, безусловно, вмешивалась в Brexit. Россия, безусловно, вмешивалась в ряд европейских выборов. Россия, безусловно, вмешивается в украинские выборы и в украинскую политическую систему. Итак, Россия представляет угрозу для всех. Мы должны это осознать и иметь единую позицию в этом вопросе ", - подчеркнул Яценюк.

В Торонто Арсений Яценюк принял участие в третьей Конференции по поддержке реформ в Украине.

Он выразил благодарность нынешнему и предыдущему правительствам Канады за поддержку Украины - и финансовую, и в вопросах военного сотрудничества.

"Но лучший способ поддержать Украину - избавиться от российского военного сапога, который находится на украинской земле. Очень важно консолидировать весь свободный мир. Я до сих пор верю, что свободный мир все еще существует и у нас еще есть лидеры свободного мира", - сказал политик.

Арсений Яценюк напомнил, что недавно России разрешили вернуться в ПАСЕ: "Европейцы поддержали эту идею несмотря на то, что на Россию были наложены санкции. Санкции на основании незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецка и Луганска. Россия не выполнила никаких условий. Но в конце концов РФ вернулась в клуб этих так называемых представителей свободного мира. По моему убеждению, мы должны громко заявлять свою позицию и держаться наших принципов", - подчеркнул он.

"Для нас ключевым приоритетом является восстановление нашей территориальной целостности и введение новых санкций против Российской Федерации, удержание твердой позиции и единства в Северной Америке и единства в ЕС против российской агрессии", - подчеркнул лидер НФ.

Отвечая на вопрос ведущей о советах, которые Яценюк мог бы дать Канаде накануне их выборов для предотвращения вмешательства РФ, он сказал: "Будьте бдительными. Россия будет заинтересована во вмешательстве в ваши выборы. Вы стоите на своих позициях, вы поддерживаете ценности свободного мира, вы поддерживаете украинский народ, вы - член НАТО, и ваши выборы, безусловно, будут интересны для российской ФСБ, российской разведки и Кремля. Поэтому помните об этом и делайте все возможное, чтобы не допустить вмешательства России в ваши выборы и в вашу политическую систему".