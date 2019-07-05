Одесской полицейской, рассказавшей о проблемах в патрульной полиции, начали поступать угрозы

Сержант патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник заявила об угрозах в свой адрес.

"Начиная с 26 июня 2019 года мне начали поступать угрозы насилием в отношении меня, моего ребенка и угрозы уничтожения и повреждения моего имущества в связи с выполнением мной как сотрудником полиции служебных обязанностей. Последний телефонный звонок с угрозами поступил 3 июля 2019 года", - говорится в ее заявлении.

По ее мнению, эти угрозы могут быть связаны с тем, что она публично в эфире центрального телевидения рассказала о проблемах в управлении патрульной полиции.

Мельник сообщила, что проблемы на работе у нее начались еще в начале 2018 года после того, как она потратила много времени на изъятие детей из притона. Командиры звонили ей и требовали побыстрее завершить задание, отдать детей на ювенала и ехать на другие вызовы. Она отказалась и посоветовала обратить внимание на свободные экипажи, которые "стоят под знаком несколько часов, не отработав ни единого вызова".

Командиры в ответ пожаловались комбату, а тот ее наказал, забрав автомобиль и поставив на шлагбаум. "В тот день я поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной - когда планы и постановы важнее жизни и здоровья детей", - написала Мельник.

Через некоторое время у Мельник снова возникли проблемы, после того как она выложила в сеть фотографию аптечки с полицейской станции, где были только мыльные пузыри и крестики.

"Меня позвали к начальнику. Долго говорили. Руководство милостиво согласилось оставить меня в покое с показателями и дать мне спокойно работать со своими детьми, семейками и т.д. И всем стало хорошо. Руководству хорошо - так как я перестала писать о их грехах и проблемах реформы... И мне, так как я занималась тем, что мне приносит удовольствие, а не "косила" под знаками. Ценой молчания", - написала полицейская.

Однако, по ее словам, работать становилось все сложнее, потому что там, где раньше было 10 автомобилей на район, теперь осталось 1-2. "Доходило до маразма и до абсурда, я приезжала на вызовы которые висели по 3-4 часа, выслушивала много гадостей, проклятий в сторону полиции", - написала Мельник.

Спустя какое-то время ее снова отправили в пеший патруль и вообще начали создавать невыносимые условия службы, открывая "служебки" по любому поводу и без.

"После того, как мое терпение лопунуло и я начала писать публично о том, что происходит внутри, мне пытались устроить провокации какие-то активисты. Удивительным образом эти активисты оказались очень дружны с сотрудниками полиции, которые работали на весовом контроле, где недавно происходили очень интересные события... Активисты, которые меня преследовали, по чудесному стечению обстоятельств, так же воюют с Укртрансбезпекой", - написала Мельник.

"После этого я начала ещё больше писать на фб про то, что происходит у нас в управлении и однажды вышла в прямой эфир на 1+1, рассказав что происходит внутри. Сразу после эфира со стороны руководства были попытки со мной поговорить, я отказалась. На следующий день после этого мне по ночам начали звонить с угрозами", - заявила она.

Мельник рассказала, что решила предать огласе сложившуюся ситуации, чтобы обезопасить себя.