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Суд повторно не пустил Онищенко на выборы

Верховный Суд во второй раз признал правомерным отказ ЦИК в регистрации Онищенко кандидатом в нардепы.

Суд повторно не пустил Онищенко на выборы

Верховный Суд подтвердил свое решение о правомерности отказа ЦИК в регистрации беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Суд рассмотрел вторую апелляционную жалобу Онищенко на решение ЦИК и подтвердил, что нардеп не предоставил необходимых документальных доказательств того, что он придерживался требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет.

Согласно сообщению, Онищенко снова попытался объяснить свое пребывание за пределами Украины "участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину".

Суд также отклонил ссылки Онищенко о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты.

24 июня ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.

15 июня Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах и получил отказ, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

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