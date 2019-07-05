Зеленский: брат-сепаратист - больной вопрос для нового донецкого губернатора, он с ним не общается

В пятницу, 5 июля, президент Владимир Зеленский в Краматорске представил нового главу Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко.

Об этом собщается на сайте президента.

Зеленский начал с того, что хочет опровергнуть слухи о том, что на Донбассе запрещают говорить на русском языке и "поэтому на танках надо ехать и защищать русскоязычных". "Чтобы не было больше никаких манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке", - сказал президент.

Первоочередными задачами нового главы ОГА Зеленский назвал качественную инфраструктуру и своевременную выплату зарплат и пенсий.

"За Донбассом тщательно следит весь мир - во время встреч за рубежом я поднимаю этот вопрос как приоритет. А главное - за Донбассом наблюдает вся Украина. Мы должны показать всем наглядно, особенно украинцам на оккупированной территории, мы - единая страна", - сказал Зеленский.

Президент прокомментировал информацию о семье Павла Кириленко, которая живет на оккупированной территории и про брата, который, по сообщениям, сотрудничает с боевиками.

"Родители считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Относительно брата - для Павла это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. С братом он не общается за политических разногласий. Сам Павел уехал с оккупированной территории и работает в Украине с первых дней оккупации. Многие семей разбиты из-за войны. Прошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они - украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Кириленко поблагодарил президента за доверие и пообещал, что все поставленные задачи будут выполнены.

Напомним, 5 июля президент назначил главой Донецкой ОГА Павла Кириленко, который раньше был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

26 июня Кабинет министров одобрил восемь кандидатур на должности глав ОГА: Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей, предложенных президентом Владимиром Зеленским. Кириленко стал первым губернатором из этого списка, который был назначен.