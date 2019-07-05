Зеленский назначил своим советником экс-главу Офиса реформ Минобороны

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего руководителя Офиса реформ Миниистерства обороны Андрея Загороднюка.

Об этом говорится в указе №488 от 5 июля.

"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)",- говорится в сообщении.

Другие подробности не указаны.

Напомним, Проектный офис реформ Минобороны был открыт в 2015 году. Он состоял из группы профессиональных менеджеров, которые вышли из бизнеса и волонтерской среды, под руководством Загороднюка.