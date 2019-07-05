В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил своим советником экс-главу Офиса реформ Минобороны

Загороднюк стал внештатным советником президента.

Зеленский назначил своим советником экс-главу Офиса реформ Минобороны
Фото: Хвиля

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего руководителя Офиса реформ Миниистерства обороны Андрея Загороднюка.

Об этом говорится в указе №488 от 5 июля.

"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)",- говорится в сообщении.

Другие подробности не указаны.

Напомним, Проектный офис реформ Минобороны был открыт в 2015 году. Он состоял из группы профессиональных менеджеров, которые вышли из бизнеса и волонтерской среды, под руководством Загороднюка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также