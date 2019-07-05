Фракции Рады гарантировали минимум 240 голосов за Избирательный кодекс, - Парубий

Фракции Верховной Рады "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", фракции Радикальной партии и "Самопомощи" намерены поддержать проект Избирательного кодекса (№3112-1).

Об этом сообщил журналистам спикер парламента Андрей Парубий, передают "Українські новини".

"Поддержку этому законопроекту дали подтверждение и БПП, и "Ф", и Радикальная партия, и "Самопомощь"... Я очень рассчитываю и на помощь "Батькивщины", - отметил он.

Парубий также сообщил, что Рада намерена проголосовать за проект кодекса 11 июля.

"Я говорил со всеми председателями фракций. Они даже мне называли количество депутатов, которые будут голосовать от их фракций. Количество депутатов, которые гарантируют, что будут находиться в Киеве в сессионном зале. Пока что у меня 240 (голосов, - ред.)", - подчеркнул Парубий.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов. Он объединил в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над ним работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии. Кодекс предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

В мае 2019 года профильный комитет Рады одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению.