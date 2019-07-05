​Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии

Кабинет министров поручил Национальной гвардии охранять Высший антикоррупционный суд.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в пятницу, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что Кабмин включил Антикоррупционный суд в перечень судов, охрана которых осуществляется подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.

В постановлении указаны адреса пяти зданий в Киеве.

"Речь идет об обеспечении охраны Нацгвардией помещений Апелляционной палаты и судебных палат Высшего антикоррупционного суда до начала исполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

В 2018 году Кабмин выделил два здания для ВАКС - Антикоррупционный суд и его Апелляционная палата должны располагаться в здании лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2 и здании лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2а.

Однако, в начале года стало известно, что эти помещения не успеют подготовить раньше середины 2020 года, поэтому ВАКС временно передали здания Печерского райсуда на ул. Крещатик, 42А и в переулке Крестовом, 4.