Кабмин одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы

Кабинет министров одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы.

Соответствующее постановление было принято 15 мая, но обнародовано на сайте правительства 3 июля, передают "Українські Новини".

Прогноз разработан по сценарию, который основывается на анализе развития отечественной экономики в 2016-2018 годах, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируется на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах как в целом, так и по секторам экономики.

Данный сценарий является продолжением сценария №1 прогноза, который заложен в госбюджет на 2019 год, основой которого является осуществление реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства.

Согласно прогнозу по базовому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году - на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%.

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% - в 2021 году и 5,3% - в 2022 году.

Согласно сценарию №2 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%.

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% - в 2021 году, 7% - в 2022 году.

Напомним, в апреле 2018 года Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны - 30,5 грн/$.