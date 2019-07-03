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Рожкова пояснила, как дело об ее отстранении попало в Барышевку

Поводом стала хвалебная заметка про нее на "желтом" сайте.

Фото: пресс-служба НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова пояснила, как дело об ее отстранении оказалось в Барышевском районном суде Киевской области.

В своем фейсбуке Рожкова рассказала, что поводом для иска оказалась хвалебная статья жителя Барышевки Антоная Лукьяненко под названием "Катерина Рожкова - образец государственного управленца" на одном сомнительном сайте.

"6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку «остановил дефолт в Украине и обвал гривны". Этот текст не остался незамеченным по крайней мере одним человеком. Он до глубины души возмутил другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ. Вот так я стала объектом ожесточенного судебного противостояния между двумя жителями Барышевки", - написала Рожкова.

"Не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае со СкайАп. Говорят, ко всему же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с двумя господами и узнать их мотивы мне не удалось. Видимо «залегли на дно в Барышевке»", - говорится в посте.

Напомним, 11 июня суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности. НБУ обжаловал этот запрет.

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